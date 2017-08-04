После того, как в конце сентября в силу вступит новый закон об отмене бесплатного провоза багажа для невозвратных билетов. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.
Также он уточнил, что компания снизит стоимость ряда дополнительных платных услуг. По словам Калмыкова, в 2 раза будет снижена стоимость доплаты за 1 килограмм багажа.
Сейчас провоз багажа в 15 кг обходится в 2,5 тыс. рублей, когда начнутся продажа невозвратных билетов по новому закону, стоимость багажа в 15 кг составит 1 тыс. рублей.
Источник Маяк
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