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04 августа 2017
08:05:50

"Победа" планирует снизить минимальную стоимость авиабилета до 777 руб.

После того, как в конце сентября в силу вступит новый закон об отмене бесплатного провоза багажа для невозвратных билетов. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.

Также он уточнил, что компания снизит стоимость ряда дополнительных платных услуг. По словам Калмыкова, в 2 раза будет снижена стоимость доплаты за 1 килограмм багажа.

Сейчас провоз багажа в 15 кг обходится в 2,5 тыс. рублей, когда начнутся продажа невозвратных билетов по новому закону, стоимость багажа в 15 кг составит 1 тыс. рублей.

Источник Маяк




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