Сигналы о правонарушениях стали поводом для расследования представителей администрации и надзорных структур. К поиску виновных подключилась природоохранная прокуратура.
Как уверяют в департаменте дорожного хозяйства и транспорта, ситуация находится под контролем. Компания «Автодоринжиниринг», которая отвечает за ремонт городских магистралей в текущем году, строительные отходы вывозит в Сызрань. Подтверждающие этот факт документы в рамках контракта предоставляются в администрацию.
Глава города Сергей Анташев не исключает, что незаконный вывоз могут осуществлять недобросовестные субподрядные организации. Однако до тех пор, пока не поставлена точка в расследовании, назвать имена виновных невозможно.
Градоначальник призвал общественность помочь надзорным органам в поиске организаторов свалок. Если вы стали свидетелем подобного инцидента и вам удалось зафиксировать факт правонарушения, сообщите об этом в отдел государственного экологического надзора по тел.: 54 46 49.
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