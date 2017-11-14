Сигналы о правонарушениях стали поводом для расследования представителей администрации и надзорных структур. К поиску виновных подключилась природоохранная прокуратура.

Как уверяют в департаменте дорожного хозяйства и транспорта, ситуация находится под контролем. Компания «Автодоринжиниринг», которая отвечает за ремонт городских магистралей в текущем году, строительные отходы вывозит в Сызрань. Подтверждающие этот факт документы в рамках контракта предоставляются в администрацию.

Глава города Сергей Анташев не исключает, что незаконный вывоз могут осуществлять недобросовестные субподрядные организации. Однако до тех пор, пока не поставлена точка в расследовании, назвать имена виновных невозможно.

Градоначальник призвал общественность помочь надзорным органам в поиске организаторов свалок. Если вы стали свидетелем подобного инцидента и вам удалось зафиксировать факт правонарушения, сообщите об этом в отдел государственного экологического надзора по тел.: 54 46 49.