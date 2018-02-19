Пешие группы стартуют 25 февраля 2018 года в 12.00 одновременно из разных точек города. Это традиционная акция, которую проводят Клуб экскурсоводов Тольятти и Поволжский государственный университет сервиса при поддержке Управления международных и межрегиональных связей администрации г.о. Тольятти в честь Всемирного дня экскурсовода.



Первый маршрут называется «Знаковые места Центрального района». Старт запланирован возле ДК «Тольятти» им. Н.В.Абрамова, маршрут пройдет по городскому парку по ул. Победы к филармонии и далее по Молодежному бульвару к стеле «Борцам за свободу» и Вечному огню на площади Свободы. Экскурсию проведет Валерий Кузнецов.



Второй маршрут называется «Соцгород и его окрестности». Начало экскурсии возле театра «Колесо». Далее вместе с экскурсоводом Надеждой Бикуловой группа пройдет по улицам Ушакова, Белорусской, Гидростроевской, Мира, Репина, Советской – до ГМК «Наследие». Всем участникам экскурсии посещение музейного комплекса на льготных условиях.



По третьему маршруту «Старый Ставрополь – город памяти» проведет экскурсовод Вера Половкова. Участники узнают не только о подвигах героев-ставропольчан, но и увидят «домик Репина» и другие дома частного сектора с историей. Старт у Вечного огня на площади Свободы и далее по улицам Пушкина, Ступиной, Советской, Горького, кинотеатр «Буревестник» с посещением музея «Наследие».



Четвертая экскурсия по Центральному району «Ставрополь-Тольятти – Центральный район» стартует от Вечного огня на площади Свободы. Елена Славина проведет по ул. Карла Маркса через горсад на Центральную площадь, далее участники смогут посетить краеведческий музей со скидкой.



Еще две экскурсии запланированы в Автозаводском районе города Тольятти. Первая «Спортивные сооружения Тольятти – прогулка по Приморском бульвару» с Еленой Белобородовой позволит экскурсантам узнать больше об УСК «Олимп», стадионе «Торпедо», УСК «Волгарь». Сбор на крыльце гандбольного клуба Универсального спортивного комплекса «Олимп» (Приморский, 49). Вторая экскурсия – «Знаковые места улицы Революционной», которую проведет Галина Жукова, стартует от ворот Спасо-Преображенского храма, познакомит с храмом Петра и Февронии и завершится в парке Победы. Организаторы рекомендуют захватить корм для птиц.



Еще две экскурсии охватят Комсомольский район. Экскурсовод Светлана Платошкина проведет «От Кунеевки до Тольятти». Сбор назначен у здания Речного вокзала, далее группа пройдет по улице Коммунистической в Парк культуры и отдыха Комсомольского района и завершится возле Свято-Тихоновского храма.



И восьмая экскурсия познакомит с достопримечательностями «Тольяттинского Петербурга». Сбор на остановке «Магазин «Рябинушка», проедет по главным улицам микрорайона Шлюзового. Экскурсовод Елена Фомина.



Управление международных и межрегиональных связей администрации г. о. Тольятти благодарит учреждения культуры и спорта «Тольяттинский краеведческий музей», музей «Наследие» и Дворец спорта «Волгарь за содействие.



И всех, кто водит экскурсии и интересуется историей малой родины, приглашают 21 февраля в 14.00 на торжественное собрание, посвященное Всемирному дню экскурсовода.