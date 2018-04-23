Акция-шествие состоится в городе уже в пятый раз, и с каждым годом желающих принять в ней участие все больше. В 10утра 9 мая на площади Свободы проведут традиционный парад Победы, а Бессмертный полк стартует в полдень в Автозаводском районе. Единая колонна начнет свое движение от стадиона «Спутник» на ул. Юбилейная и пройдет до дворца спорта "Волгарь".

Жителей Центрального района к месту старта довезут специальными автобусами, рассказали в администрации. Не всем жителям новшество понравилось, в социальных сетях многие высказывали недовольство, тем не менее, изменении я в программу празднования Дня Победы в Тольятти внесены.

Свое шествие будет только у жителей отдаленного микрорайона Шлюзовой. Здесь участники стартуют в 9.00 утра от школы № 75 и пройдут маршем до площади Никонова.