Из-за повышения температуры и отсутствия в прогнозах дождей в большинстве районов региона установлена чрезвычайная пожароопасность лесов (5 класс), говороится в сообщении МЧС.
Жителям города рекомендуется соблюдать противопожарный режим. Запрещается посещение леса, разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, а также запуск пиротехнической техники. Не допускается въезд машин на территорию леса, кроме служебного транспорта. Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
Помимо отсутствия дождей, в прогнозах значится и отсутствие ветра. В Тольятти ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных веществ в атмосфере города. Всем промпредприятиям рекомендован режим регулирования выбросов №1.
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