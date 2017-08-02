Из-за повышения температуры и отсутствия в прогнозах дождей в большинстве районов региона установлена чрезвычайная пожароопасность лесов (5 класс), говороится в сообщении МЧС.

Жителям города рекомендуется соблюдать противопожарный режим. Запрещается посещение леса, разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, а также запуск пиротехнической техники. Не допускается въезд машин на территорию леса, кроме служебного транспорта. Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Помимо отсутствия дождей, в прогнозах значится и отсутствие ветра. В Тольятти ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных веществ в атмосфере города. Всем промпредприятиям рекомендован режим регулирования выбросов №1.