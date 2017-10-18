Недавно в нашем городе прошло депутатское собрание, на котором депутаты трех уровней отрабатывали финансовую заявку на строительство и ремонт объектов в 2018 году. В нее снова не попали детские сады, о необходимости строительства которых говорится уже не один год. Такой объект нужен в мкр Северный (на 350 мест, его стоимость по ценам 2016 года – 271 млн руб.) и в мкр Жугулевское Море (на 120 мест, расчетная стоимость по ценам 2014 года 140 млн рублей). Жители 16 квартала уже устали надеяться, что недостроенный детский сад когда-нибудь введут в эксплуатацию. Он стоит заброшенный уже почти 20 лет.

Ситуацию пояснил заместитель главы города по финансам, экономике и развитию Алексей Бузинный. Федеральная и областная программы по строительству новых детских садов уже прекратили свое действие. Это не значит, что дошкольные учреждения в нашей губернии перестанут строить. Скорее всего, будут приниматься внепрограммные расходы на основании отдельного решения либо главы региона, либо Самарской губернской думы.

Заявки по этим объектам городская администрация в область направляла. Они находятся у правительства. Но подтверждения того, что по ним будет финансирование, нет. Поэтому эти заявки не актуализируются, и предварительная стоимость строительства не пересчитывается. Бузинный рекомендовал депутатам написать отдельное обращение по детским садам.

«Хотя программы не предусмотрены, тем не менее, существует актуальная необходимость строительства этих объектов. Поэтому в обращении нужно просить принять индивидуальное решение по данному вопросу», — считает Алексей Юрьевич.