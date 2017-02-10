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10 февраля 2017
08:49:37

По социальным картам жителей Тольятти и Самары ездили призраки?

Власти Самарской области объяснили, почему с 1 февраля количество поездок в общественном транспорте для льготников стало фиксированным. Теперь по карте можно совершить до 50 поездок в месяц. Ранее за 270 рублей, которые также компенсировались гражданам, обладатель социального проездного мог ездить без ограничений.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина в результате проведенной аналитической работы выяснилось, что в некоторых случаях количество ежемесячных поездок по социальной карте превышало 300, что представляется физически невозможным для одного человека, особенно преклонного возраста. 

«Я приведу в пример анализ данных за июнь 2016 года. В этом месяце 24 человека совершили более 300 поездок каждый. По одной карте – даже 1110 раз. Когда мы стали разбираться, выяснилась, что на конечной остановке транспорта карту в течение нескольких минут активировали по 10-15 раз», – подчеркнул министр.

С учетом того, что общая стоимость компенсации транспортным компаниям рассчитывается исходя из количества поездок, на областной бюджет ложилась колоссальная нагрузка.

«При этом, наши расчеты показывают, что большинство льготников в месяц – это 64% - совершает не более 50 поездок.   В целом же среднее количество поездок в Самаре составляет 48 поездок, в Тольятти - 37. Таким образом, 50 поездок – количество, устраивающее большинство добросовестных льготников»,  – добавил Пивкин.

Урегулирование количества поездок позволит сохранить в бюджете и перенаправить  на другие социальные нужды более 460 млн рублей.

 «Расходы транспортным компаниям за провоз льготных категорий граждан компенсируют за счет бюджета. За последние годы сумма компенсаций значительно выросла. Если в 2015 году на эти цели ушло 946 млн рублей, то в 2016 – уже более 1 млрд рублей. В областном бюджете на 2017 год на эти цели заложено 1 млрд 358 млн рублей, и уже 245 млн рублей не хватает», - подчеркнул министр. 

И.И.Пивкин подчеркнул, что количество поездок может быть увеличено.

«В настоящее время мы проводим тщательный анализ использования карт, в том числе и для того, чтобы оптимизировать транспортные маршруты, чтобы граждане могли ездить без пересадок», - рассказал министр транспорта и автомобильных дорог.   

Сейчас проводится модернизация программного обеспечения, что позволит для удобства граждан отображать остаток лимита поездок на контрольных билетах, выданных по социальному проездному.

 




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