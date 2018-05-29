Не повезло горожанам, которые проживают по адресам: ул. Комсомольская, 171, и бульвар 50 лет октября, 28. Впрочем, проблему вот-вот должны устранить. Как рассказали в администрации, горячее водоснабжение в этих домах должно появиться сегодня-завтра.

Кроме того, большое количество многоквартирных домов подключены по резервным схемам теплоснабжения. Власти города договорились с ресурсоснабжающими организациями о том, что все крупные работы на теплосетях Тольятти должны быть завершены в течение месяца.