Не повезло горожанам, которые проживают по адресам: ул. Комсомольская, 171, и бульвар 50 лет октября, 28. Впрочем, проблему вот-вот должны устранить. Как рассказали в администрации, горячее водоснабжение в этих домах должно появиться сегодня-завтра.
Кроме того, большое количество многоквартирных домов подключены по резервным схемам теплоснабжения. Власти города договорились с ресурсоснабжающими организациями о том, что все крупные работы на теплосетях Тольятти должны быть завершены в течение месяца.
В том числе, и для бумажной работы...
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