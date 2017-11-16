Такими данными поделился министр по вопросам Открытого Правительства Михаил Абызов. Он отметил, что, несмотря на высокий потенциал, на сегодняшний день наша область занимает позорное 65 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который формирует Агентство стратегических инициатив. Инвестиции же в основной капитал предприятий региона за последние 2 года снизились на 35%.
Ключевым моментом для изменения ситуации к лучшему может стать повышение эффективности госконтроля. Так, уже с 2018 году будет полностью перестроена система оценки работы территориальных надзорных органов по количеству проверок, найденных нарушений и наложенных штрафов. А к 2024 году ожидается снижение неэффективной административной нагрузки на бизнес в 2 раза.
Основным же результатом реформы должно стать существенное повышение безопасности жизни, здоровья и интересов граждан.
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