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16 ноября 2017
08:25:42

По объёму коррупционных преступлений Самарская область входит в первую пятёрку среди субъектов России

Такими данными поделился министр по вопросам Открытого Правительства Михаил Абызов. Он отметил, что, несмотря на высокий потенциал, на сегодняшний день наша область занимает позорное 65 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который формирует Агентство стратегических инициатив. Инвестиции же в основной капитал предприятий региона за последние 2 года снизились на 35%.

Ключевым моментом для изменения ситуации к лучшему может стать повышение эффективности госконтроля. Так, уже с 2018 году будет полностью перестроена система оценки работы территориальных надзорных органов по количеству проверок, найденных нарушений и наложенных штрафов. А к 2024 году ожидается снижение неэффективной административной нагрузки на бизнес в 2 раза.

Основным же результатом реформы должно стать существенное повышение безопасности жизни, здоровья и интересов граждан.




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