Такими данными поделился министр по вопросам Открытого Правительства Михаил Абызов. Он отметил, что, несмотря на высокий потенциал, на сегодняшний день наша область занимает позорное 65 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который формирует Агентство стратегических инициатив. Инвестиции же в основной капитал предприятий региона за последние 2 года снизились на 35%.

Ключевым моментом для изменения ситуации к лучшему может стать повышение эффективности госконтроля. Так, уже с 2018 году будет полностью перестроена система оценки работы территориальных надзорных органов по количеству проверок, найденных нарушений и наложенных штрафов. А к 2024 году ожидается снижение неэффективной административной нагрузки на бизнес в 2 раза.

Основным же результатом реформы должно стать существенное повышение безопасности жизни, здоровья и интересов граждан.