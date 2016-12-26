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26 декабря 2016
11:18:55

По итогам года вазовцы получат премию

Об этом пишет «Ъ». Работникам тольяттинского автомобильного завода выплатят по 5 тысяч рублей, но этой радости будут лишены представители менеджмента, они финансовой прибавки от предприятия не получат. Также доподлинно известно, что премии в этом году будут у сотрудников МЧС. В  общей сложности на это уже выделено чуть более 6  млрд рублей. Поощрения ожидают также банкиров, сотрудников в секторе IT и телекоммуникаций.

Понятие «тринадцатой зарплаты» в российских компаниях не любят. Многие из них активно переходят к системе премирования сотрудников с учетом ключевых показателей эффективности работы. Это, пожалуй, самый заметный тренд уходящего года. В компаниях, где такие системы были, их углубляют, а там, где их не было, стараются максимально быстро внедрить.

Добавим, что согласно опросу 30 крупнейших по капитализации российских компаний ответ на вопрос о премиях для рядовых служащих можно будет дать только в первом квартале 2017 года.




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