Об этом пишет «Ъ ». Работникам тольяттинского автомобильного завода выплатят по 5 тысяч рублей, но этой радости будут лишены представители менеджмента, они финансовой прибавки от предприятия не получат. Также доподлинно известно, что премии в этом году будут у сотрудников МЧС. В общей сложности на это уже выделено чуть более 6 млрд рублей. Поощрения ожидают также банкиров, сотрудников в секторе IT и телекоммуникаций.

Понятие «тринадцатой зарплаты» в российских компаниях не любят. Многие из них активно переходят к системе премирования сотрудников с учетом ключевых показателей эффективности работы. Это, пожалуй, самый заметный тренд уходящего года. В компаниях, где такие системы были, их углубляют, а там, где их не было, стараются максимально быстро внедрить.

Добавим, что согласно опросу 30 крупнейших по капитализации российских компаний ответ на вопрос о премиях для рядовых служащих можно будет дать только в первом квартале 2017 года.