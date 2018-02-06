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06 февраля 2018
10:24:41

По факту загрязнения почвы у очистных сооружений сызранского НПЗ возбуждено уголовное дело

Самарская природоохранная прокуратура провела проверку информации из интернета.  В ходе обследования земельного участка был установлен факт загрязнения нефтепродуктами земельного участка площадью чуть более 6 тысяч кв. м, в результате чего окружающей среде причинен ущерб в сумме 54 770 320 рублей.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, которые, изучив их, приняли решение о возбуждении дела по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Ведется расследование.




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