Самарская природоохранная прокуратура провела проверку информации из интернета. В ходе обследования земельного участка был установлен факт загрязнения нефтепродуктами земельного участка площадью чуть более 6 тысяч кв. м, в результате чего окружающей среде причинен ущерб в сумме 54 770 320 рублей.
Материалы проверки были направлены в следственные органы, которые, изучив их, приняли решение о возбуждении дела по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Ведется расследование.
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