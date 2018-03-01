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01 марта 2018
09:35:29

По дороге через лес в Тольятти можно пустить общественный транспорт

 Это предложение водителей автобусов и троллейбусов, которое они озвучили на встрече с председателем городской Думы Дмитрием Микелем. Дорожная тематика близка транспортникам как никому другому. Именно водителям городских автобусов и троллейбусов известно, сколько времени тольяттинцам приходится проводить в «пробках», и какие в городе существуют проблемные участки дорог.

Возможное строительство новой транспортной магистрали между двумя районами вызвало бурное обсуждение. Из него родилось предложение – запустить по новой дороге исключительно троллейбусы: так и вреда для экологии, практически, нет, и другие улицы будут менее загружены.

Будет ли в городе новая дорога, тольяттинцы решат 18 марта. Если  большинство выскажется за строительство магистрали, соединяющей Автозаводский и Центральный районы,  власти города будут думать, как именно реализовывать проект с учётом его возможного влияния на экологию и состояние транспортных потоков.

Председатель Думы напомнил, что проектировщики при разработке планов по развитию городской улично-дорожной сети такую дорогу предусматривали изначально, ещё в конце 60-х годов прошлого столетия.




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