Об этом, как передает РИА Новости , сообщил заместитель начальника управления МВД России по Иркутску Герман Братчиков.

Он добавил, что работа по изъятию контрафактного спиртного ведется по всему городу в круглосуточном режиме.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в выходные. По последним данным Минздрава Иркутской области, пострадали 102 человек, 58 из которых погибли.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Сотрудники полиции выявили в Иркутске два склада, где хранился поддельный алкоголь.