Об этом сообщили в городской администрации. С 8 утра до 5 часов дня здесь будет проходить пятый благотворительный фестиваль «Весна детям».
В связи с этим, движение всех видов транспорта будет закрыто. Отмечается, что проехать на площадь нельзя будет со стороны улиц Жилина и К. Маркса от здания администрации Тольятти.
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