Об этом сообщили в городской администрации. С 8 утра до 5 часов дня здесь будет проходить пятый благотворительный фестиваль «Весна детям».

В связи с этим, движение всех видов транспорта будет закрыто. Отмечается, что проехать на площадь нельзя будет со стороны улиц Жилина и К. Маркса от здания администрации Тольятти.