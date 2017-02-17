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17 февраля 2017
14:43:39

Подавляющее большинство аварий в Тольятти случается из-за плохих дорог

А именно -67%. Речь идет в данном случае о недостатках, связанных с зимним содержанием магистралей, то есть, у этой статистики есть виновные- компании-подрядчики, отвечающие за своевременную уборку, очистку от снега и снежных накатов проезжей части.

Об этом начальник областной дорожной инспекции управления ГИБДД Роман Саидов сообщил на заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По его словам, срок окончания снегоочистки дорог (при норме в течение 6 часов после окончания снегопада) эксплуатационными предприятиями практически не соблюдается. Нарушаются и другие требования содержания дорог и тротуаров в зимний период.

«Если действенные меры со стороны владельцев автомобильных дорог в ближайшее время не будут приняты, мы будем вынуждены пойти на крайнюю меру по введению временного ограничения или запрещения дорожного движения на отдельных участках в целях создания необходимых условий для безопасного передвижения как транспортных средств, так и пешеходов», - предупредил  Саидов.

Вице-губернатор Александр Нефедов поручил провести совместный рейд ГИБДД и администрации Тольятти, чтобы сделать объективный анализ состояния дорог и дать предложения по устранению нарушений. Региональному Минтрансу поручено произвести расчёт и проработать вопрос приобретения необходимого количества дорожной техники для поддержания автомобильных дорог региона в безопасном  состоянии.




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