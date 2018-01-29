Это подтвердил режиссер Стивен Спилберг. Как ожидается, съемки фильма начнутся в 2019 году, а 10 июля 2020-го кинолента должна выйти в широкий прокат. Актер Харрисон Форд вновь исполнит главную роль в фильме. Кто составит ему компанию на актерской площадке, пока не известно.
Источник Коммерсантъ
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