Это подтвердил режиссер Стивен Спилберг. Как ожидается, съемки фильма начнутся в 2019 году, а 10 июля 2020-го кинолента должна выйти в широкий прокат. Актер Харрисон Форд вновь исполнит главную роль в фильме. Кто составит ему компанию на актерской площадке, пока не известно.