Тольяттинский автогигант подвел итоги продаж автомобилей LADA в последнем месяце 2016-го и за весь минувший год. В декабре было реализовано почти 18 % машин больше, чем годом ранее и на 8% больше, чем в ноябре.ьПо итогам всего 2016 года доля LADA на российском рынке легковых автомобилей составила 20%, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 2,2%.

Всего в 2016 году официальные дилеры LADA продали в России 266296 автомобилей. Это на 1% (или на 2800 штук) меньше, чем в 2015 году. При этом рынок легковых автомобилей в России за 2016 год сократился на 12% (по собственной оценке Компании).

По итогам продаж в 2016 году LADA Granta занимает 2-е место в ТОП-5 (реализовано 87726 автомобилей). LADA Vesta занимает 4-е место в ТОП-5 с результатом в 55174 проданных машин.

Президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор отметил, что в 2016 году Компания достигла стратегической цели по удержанию 20-процентной доли рынка. «Необходимым условием для роста продаж стало внедрение производственной системы Alliance Production Way и международных систем контроля качества на наших заводах в Тольятти и Ижевске. Мы также благодарны государству за эффективные меры поддержки, которые оказывались автомобильной промышленности и рынку, и приветствуем их продление на 2017 год», - подчеркнул Николя Мор.

Результаты производственной, финансовой и иной деятельности ПАО «АВТОВАЗ» будут опубликованы позднее в официальной отчетности предприятия.