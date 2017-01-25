Об инциденте во Владимире пишут РИА Новости со ссылкой на региональное МВД. 18 января мать пострадавшей обратилась в полицию города Александрова с заявлением.
После уроков 5 девочек пригласили одноклассницу в подъезд соседнего со школой здания и избили. Обидчицы наносили удары руками и ногами и выбили ребёнку зубы.
Девочка проведет в больнице еще минимум 2 недели. Установлены личности всех участниц конфликта. Они оказались из благополучных семей. Полиция проводит проверку.
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В парке Центрального района 28 января пройдет митинг протеста