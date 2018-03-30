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30 марта 2018
10:45:30

Пять медалей завоевал тольяттинский пловец на чемпионате России

Турнир среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завершился в Краснодаре. В нем принимали участие более 170 спортсменов из 38 регионов страны. Самарскую область представляли 10 пловцов, среди них тольяттинец Сергей Сухарев.

В активе нашего спортсмена 2 золота (50 метров вольным стилем, 100 метров комплексным плаванием), 2 серебра (100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием), 1 бронзу (100 метров на спине). Также Сергей установил новый рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем (24,46 секунды).

Фото: пресс-служба облправительства




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