Этот народный праздник отмечают 2 февраля в США и Канаде. Согласно преданиям, в этот день сурок выйдет из своей норы после зимней спячки. Если этот день будет солнечным, он испугается, когда увидит свою тень, и забежит обратно в норку. В таком случае зима будет продолжаться еще шесть недель. А если в этот день будет облачно, и сурок не увидит свою тень, то это значит, что весна не за горами.

Пять фактов, которых вы могли не знать о Дне сурка:

1. Корни происхождения этого дня берут начало в древнем гэльском празднике Имболк, который отмечался между зимним и весенним солнцестоянием. Это был день, когда богиня погоды Каэлла (что переводится как «ведьма») исчерпывала все свои запасы дров. Если она хотела долгую зиму, то в этот день велела быть солнечной погоде, благополучной для сбора большого количества дров. Но если в этот день было облачно, то значит Каэлла спит в своей постели, и не желает больше собирать дрова, следовательно, весна наступит скоро. Со временем праздник Имболк переняли христиане и назвали его Днем Святой Бригитты, который отмечался накануне Сретения (2 февраля по старому стилю).

2. Первая отсылка к Дню сурка в Америке датируется 1841 годом — ее нашли в дневнике лавочника Джеймса Морриса из Моргантаун в Пенсильвании, который цитировал старинные английские, шотландские и немецкие поэмы. В них утверждалось, что «солнечно на Сретение — к длинной зиме».

3. Современная же традиция отмечать День сурка появилась в 1887 году. Успешный бизнесмен и редактор газеты «Дух Панксатони» в Пенсильвании Клаймер Н. Фрис поспособствовал тому, чтобы в городе появился свой сурок в качестве метеобарометра в День сурка, тем самым обеспечив информационный повод для своего издания.

4. Сурки находятся в зимней спячке весь сезон. Однако самцы на самом деле выглядывают из своих нор в феврале, но только для того, чтобы проверить наличие партнеров в будущей брачной кампании. Они проверяют норы, где есть самки, а затем возвращаются в свои жилища и продолжают спать вплоть до марта, пока не придет время спаривания.

5. Сурки — не единственные существа, которые, как предполагалось, могут предсказывать ход зимы. Еще в конце 40-х годов энтомолог и куратор Американского музея естественной истории в Нью-Йорке Чарльз Говард Карран начал изучение шерстистых медведок, которые находились в стадии личинок ранней осенью. Верх и низ личинки медведки — черные, а животик — коричневый. Карран полагал: чем шире коричневая полоса, тем мягче будет зима. Правда, современные энтомологи считают это утверждение Каррана антинаучным.

Источник "Гисметео"