В Безенчукском районе дорогу не поделили «Daewoo» и «Лада Веста». Зачинщицей столкновения стала 54-летняя автоледи на иномарке, которая выехала на «встречку». Она пострадала сама, травмированы также ехавшие в ее машине три пожилые женщины и 21-летняя девушка.

Все они были госпитализированы. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.