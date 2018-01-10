В Безенчукском районе дорогу не поделили «Daewoo» и «Лада Веста». Зачинщицей столкновения стала 54-летняя автоледи на иномарке, которая выехала на «встречку». Она пострадала сама, травмированы также ехавшие в ее машине три пожилые женщины и 21-летняя девушка.
Все они были госпитализированы. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.
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