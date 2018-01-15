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15 января 2018
13:33:22

Пьяный водитель в Тольятти стал "героем" короткометражки от ГИБДД

За дежурство в ночь с субботы на воскресенье активисты «Ночного патруля» помогли инспекторам ДПС выявить «рецидивиста», грубо нарушающего правила дорожного движения.

Примерно в 01:00 час экипажу дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти от участников «Ночного патруля» поступила информация о том, что по улице Чайкиной движется автомобиль Калина, водитель которого ведет себя неадекватно.

В районе дома № 21 экипаж ДПС остановил данный автомобиль, водитель которого, 1982 года рождения, оказался в сильном алкогольном опьянении. Водитель согласился пройти медицинское освидетельствование. Однако, приехав в наркологию, мужчина стал оскорблять сотрудников полиции и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

При проверке 36-летнего водителя по учетным данным ГИБДД выяснилось, что он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. В 2006 году по постановлению мирового судьи он дважды был лишен права управления транспортными средствами.

Кроме того, в декабре 2017 года водитель дважды отказывался от прохождения медицинского освидетельствования, материалы направлены в суд для принятия мер административного воздействия. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, который направлен мировому судье г. Тольятти для принятия решения и собран материал по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).




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