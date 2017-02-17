К счастью для других участников движения, в ней пострадал лишь один автомобиль – виновника ЧП. Дело было накануне вечером на кольце Южное шоссе – Борковская. Мужчина 29 лет, сидевший за рулем синей «Калины», не справился с управлением и въехал в бордюрный камень.
Машина получила незначительные повреждения. Пострадал ли виновник ДТП, группа «Происшествия Тольятти» не сообщает, Зато доподлинно известно, что прав молодой человек лишиться на срок до полутора лет. К тому же заплатит штраф - 30 тысяч рублей.
Фото: Происшествия Тольятти
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