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17 февраля 2017
07:49:33

Пьяный водитель устроил "моно-аварию" в Тольятти

К счастью для других участников движения, в ней пострадал лишь один автомобиль – виновника ЧП. Дело было накануне вечером на кольце Южное шоссе – Борковская. Мужчина 29 лет, сидевший за рулем синей «Калины», не справился с управлением и въехал в бордюрный камень.

Машина получила незначительные повреждения. Пострадал ли виновник ДТП, группа «Происшествия Тольятти» не сообщает, Зато доподлинно известно, что прав молодой человек лишиться на срок до полутора лет. К тому же заплатит штраф - 30 тысяч рублей.

Фото: Происшествия Тольятти




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