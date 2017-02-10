слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
10 февраля 2017
13:54:49

Пьяный водитель сбил человека, убедился, что тот еще жив, и оставил его умирать на дороге

В Самарской области перед судом предстанет виновник смертельного ДТП. В  августе прошлого года на дороге «Самара - Волгоград» в районе села Покровка было найдено тело мужчины, а рядом фрагменты лакокрасочного покрытия автомобиля. Полицейские провели масштабную работу и выяснили, что смертельную аварию совершил и скрался с места преступления ранее судимый 30-летний житель Чапаевска.  

Удалось доказать, что в момент ДТП водитель был нетрезв. Как рассказал полицейским сам подсудимый, пчувствовав удар о бампер он остановился, вышел из машины с фонариком, в кювете увидел тело пешехода, который еще подавал признаки жизни, но помогать ему не стал. Вместо этого, опасаясь уголовной ответственности, мужчина уехал. Сбитый им пешеход скончался. Было возбуждено уголовное дело, и вот теперь судьбу виновника определит суд.  




Последние новости Тольятти

10 февраля
14:54
На Петросяна подали в суд, ответчик на заседания не является

Иск инициировала соседка юмориста

10 февраля
14:51
Крупный пожар в частном доме Тольятти обошелся без жертв

В настоящий момент огонь локализован

10 февраля
14:37
В Тольятти снова начнут работать бесплатные курсы по русскому языку

Город начинает подготовку к «Тотальному диктанту»

10 февраля
14:09
Тольяттинец без прав «завалил» легковушку и отправил ее владелицу на больничную койку

 ДТП произошло накануне утром на пересечении Поволжского и Обводного шоссе

10 февраля
13:55
ГИБДД и таксисты Тольятти договорились о тесном сотрудничестве

Состоялся «круглый стол» с участием руководителей таксомоторных организаций и  Госавтоинспекции

10 февраля
13:26
В Тольятти 4-летнего ребенка в лицо укусила собака

Девочке вызвали скорую

10 февраля
13:23
Тольяттинцам снова предлагают пожаловаться на качество медицинских услуг

Представители Уполномоченного по правам человека в Самарской области готовы поговорить с гражданами о проблемах в здравоохранении

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+