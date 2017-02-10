В Самарской области перед судом предстанет виновник смертельного ДТП. В августе прошлого года на дороге «Самара - Волгоград» в районе села Покровка было найдено тело мужчины, а рядом фрагменты лакокрасочного покрытия автомобиля. Полицейские провели масштабную работу и выяснили, что смертельную аварию совершил и скрался с места преступления ранее судимый 30-летний житель Чапаевска.

Удалось доказать, что в момент ДТП водитель был нетрезв. Как рассказал полицейским сам подсудимый, пчувствовав удар о бампер он остановился, вышел из машины с фонариком, в кювете увидел тело пешехода, который еще подавал признаки жизни, но помогать ему не стал. Вместо этого, опасаясь уголовной ответственности, мужчина уехал. Сбитый им пешеход скончался. Было возбуждено уголовное дело, и вот теперь судьбу виновника определит суд.