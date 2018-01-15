ДТП произошло сегодня рано утром, примерно в 6-30, на улице Мичурина. Как рассказали в полиции региона, 22-летний водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и наехал сначала на снежный вал, потом на пешеходов, а потом она остановочный павильон.

В результате пострадали две женщины 53 и 58 лет: они получили травмы головы и были госпитализированы. По данным инспекторов ГИБДД, у водителя имелись признаки опьянения. От медицинской проверки он отказался. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.