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15 января 2018
12:45:19

Пьяный водитель «Гранты» в Тольятти сбил двух человек на остановке и саму остановку

 ДТП произошло сегодня рано утром, примерно в 6-30, на улице Мичурина. Как рассказали в полиции региона, 22-летний водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и наехал сначала на снежный вал, потом на пешеходов, а потом она остановочный павильон.

 В результате пострадали две женщины 53 и 58 лет: они получили травмы головы и были госпитализированы. По данным инспекторов ГИБДД, у водителя имелись признаки опьянения. От медицинской проверки он отказался. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.

 

 




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