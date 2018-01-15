ДТП произошло сегодня рано утром, примерно в 6-30, на улице Мичурина. Как рассказали в полиции региона, 22-летний водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и наехал сначала на снежный вал, потом на пешеходов, а потом она остановочный павильон.
В результате пострадали две женщины 53 и 58 лет: они получили травмы головы и были госпитализированы. По данным инспекторов ГИБДД, у водителя имелись признаки опьянения. От медицинской проверки он отказался. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
Выявить его на улицах города помогли активисты "Ночного патурля" (видео)
Число пострадавших выросло до 15
Принять меры в этом направлении правительство должно до 1 марта
Веселые и добрые, они будут посещать маленьких пациентов в больницах и помогать им справляться с больничными буднями
Оба они погибли (фото)
Об этом сообщает в понедельник городская станция скорой помощи
Это происходит впервые в истории самарского спорта