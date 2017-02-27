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27 февраля 2017
10:14:24

Пьяный тольяттинский именинник устроил погоню с автоинспекторами

Это случилось в ночь на воскресенье. Заметили подозрительную «Калину» и передали сообщение экипажу ДПС активисты «Ночного патруля». Получив сигнал, инспекторы, несущие службу в Автозаводском районе, попытались остановить автомобиль, но водитель и не думал тормозить. Началось преследование нарушителя, которое завершилось весьма закономерно – парень был задержан.

Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что как раз сегодня ему исполнилось 24 года. В присутствии двух понятых молодой человек прошел медицинскую проверку, которая подтвердила: в выдыхаемом воздухе есть пары алкоголя. Составлен административный протокол.

В ГАИ надеются, что именинник надолго запомнит этот день рождения и «подарок», который он преподнес сам себе – штрафы в размере 800 и 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.




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