Случай произошел в минувшие выходные по адресу ул.Чайкиной 83 а. Очевидцы позвонили в чрезвычайную службу. Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев, прибыв на место происшествия, спасатели действительно обнаружили на крыше буянившего дебошира.

Специалисты с помощью психологических приемов смогли уговорить мужчину покинуть опасное место, после чего, используя альпинистское снаряжение, спустили пострадавшего в подъезд через чердачное окно.

Нарушителя спокойствия передали сотрудникам полиции, которым теперь предстоит выяснить все подробности произошедшего. Всего же за минувшие выходные спасатели Центра Гражданской Защиты отработали 17 вызовов, 2 из них на ДТП, 4 – на ложное минирование.

Фото Андрей Дербенев