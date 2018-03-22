Произошла она накануне вечером. Как рассказали в ГИБДД, 28-летний мужчина на автомобиле «Тойота Камри» нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и врезался в контактную опору, расположенную справа по ходу движения. После этого автомобиль изменил направление и столкнулся с автобусом.

Виновник госпитализирован с ушибом грудной клетки и переломом плеча. Пройти медицинскую проверку на трезвость гражданин отказался. В Госавтоинспекции отметили что за неполные 3 месяца года по вине водителей в состоянии опьянения произошло 10 ДТП, в которых 1 человек погиб, 17 получили травмы.