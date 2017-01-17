Это случилось минувшей ночью в Ростове-на-Дону. Служитель церкви на Mitsubishi АSX протаранил ВАЗ-21099, в результате чего обе машины налетели на пять припаркованных автомобилей.

Как сообщает «НСН », пострадали женщина и ребенок, ехавшие в машине свщенника. Если следствие докажет, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения, священнослужителю грозит запрет на служение.