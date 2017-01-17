Это случилось минувшей ночью в Ростове-на-Дону. Служитель церкви на Mitsubishi АSX протаранил ВАЗ-21099, в результате чего обе машины налетели на пять припаркованных автомобилей.
Как сообщает «НСН», пострадали женщина и ребенок, ехавшие в машине свщенника. Если следствие докажет, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения, священнослужителю грозит запрет на служение.
Об этом заявили в Минтруде..
Такую сумму (а именно, 1, 003 млрд) региональные власти предусмотрели в областном бюджете
В МФЦ был организован показ видеоролика «Безопасный переход для двоих».
Около 10% затраченных на развитие площадки бюджетных средств уже вернулось государству
На Рощинском полигоне проходит военный сбор
Об этом сообщила журналистам замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева
Зимний мотослет «SNOWDOGS-2017» станет уже 13 по счету