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27 февраля 2017
09:28:34

Пьяный мужчина устроил резню в Сызрани

В местную полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним за помощью обратился местный житель 1983 года рождения с травмой предплечья. Прибывшим туда участковым потерпевший рассказал, что ранение ему причинил знакомый во время совместного распития спиртных напитков. По словам заявителя, пострадал и хозяин жилья, в котором происходило застолье.

По указанному адресу полицейские обнаружили задымленный дом, внутри которого находилось тело хозяина жилплощади с многочисленными  ножевыми ранениями. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, медики и пожарные.

Полицейские восстановили всю картину случившегося. По предварительной версии стражей правопорядка, 40-летний хозяин  дома  употреблял спиртные напитки в компании своих знакомых. Между ним и предполагаемым злоумышленником произошла ссора, в ходе которой оппонент стал наносить потерпевшему удары ножом. Третий участник застолья попытался защитить  друга от нападавшего, но получил ранение предплечья, с которым обратился за медицинской помощью.

Осознав, что хозяин дома скончался, подозреваемый попытался скрыть следы преступления. По предварительной версии, он поджег подушку, оставил рядом с погибшим включенный обогреватель и затем сбежал.

В ходе отработки полученной информации сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что к случившемуся причастен житель Сызрани 1991 года рождения. По данным полицейских, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области




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