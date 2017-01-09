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09 января 2017
09:26:57

Пьяный конфликт в кафе, поножовщина, смерть

Это случилось в Самаре в ночь на 8 января в одном из заведений на Московском шоссе. Когда началась драка, очевидцы вызвали скорую, так как были ранены двое мужчин, предположительно братья. Когда медики прибыли на место, они констатировали смерть одного из мужчин – 38-летнего, сообщает 63.ру. У него было ножевое ранение грудной клетки.

Второго посетителя – 30 лет – врачи доставили в больницу Середавина с черепно-мозговой травмой и рваной раной уха. В случившемся сейчас разбираются сотрудники полиции.




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