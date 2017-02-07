В обстоятельствах необычной истории разбираются следователи в Тольятти, сообщает телеканал . В канун Нового года трое молодых людей, будучи навеселе, забрались в машину скорой помощи с просьбой их покатать. Услышав отказ, весельчаки ретировались, прихватив с собой аппаратуру. Раскаяние пришло только после возбуждения уголовного дела по статьям «Кража» и «Грабеж».

Машину скорой, которая возвращалась с вызова, трое нетрезвых парней остановили на рассвете. Снимая все на камеру сотового телефона, они заявили, что их товарища сбила машина, а сам товарищ в это время изображал пострадавшего, кривлялся на кушетке и требовал закурить. Услышав отказ, пьяные парни потребовали их покатать. Медики уверены, что дебош в скорой был устроен ради лайков и репостов в Сети.



Елена Дюкина, врач скорой помощи: «Да, все ради популярности в Интернете. Им все ха-ха да хи-хи. Или алкоголь, или курили, наверное, потому что здоровый человек никогда так себя не поведет».



Как выяснил корреспондент НТВ Михаил Чернов, после угроз вызвать группу быстрого реагирования получивший травму парень мигом выздоровел и вместе с друзьями убежал. На память горе-блогеры прихватили складные носилки и новый кардиограф.



Схватив аппарат, молодые люди умчались к себе домой. Когда на место приехал экипаж группы быстрого реагирования, они стали кидаться сверху картошкой, а потом сбросили с 4-го этажа и сам кардиограф. Шансов уцелеть у техники не было. Раскаяние пришло вместе с похмельем. Против молодых людей возбудили два уголовных дела.



Юлия Евтеева, старший дознаватель 22-го отдела полиции Тольятти: «В содеянном раскаиваются. Вину признают. Проведены профилактические беседы. Подозреваемые встают на путь исправления».



Сегодня один из погромщиков по имени Егор, оказавшийся владельцем собственной автомойки, перед лицом собравшихся медиков попытался логически объяснить цепь нелогичных поступков.



Егор: «Друга сбила машина. Я ему хотел помочь. Пришлось взять моему другу носилки, что-то еще пришлось взять. И это закончилось тем, что я стою и извиняюсь перед всеми».



Но медики уверены, что запоздалое раскаяние произошло только потому, что у парня скоро суд. Молодой человек пытался было оправдываться, мол, он спортсмен и малопьющий, ни от кого не убегал и за друзей горой, в потом вообще заявил, что ему хотелось простого человеческого общения.



Егор: «Не шли на контакт. Видимо, потому что мы нетрезвые были. Кардиограф с носилками схватили, потому что врачи не шли на контакт. И мы решили выйти покурить и дать им время подумать».



У доктора Дюкиной 35 лет медицинского стажа. По отзывам коллег, не то что дебоширов, она и мухи не обидит.



Елена Дюкина: «Он бы хоть вид сделал, что раскаивается».



Со дня на день в медицинском учреждении ждут друга Егора, сбросившего кардиограф с 4-го этажа. Ждут его даже не с извинениями, а с новым аппаратом. Пока пострадавшему экипажу новую технику заменили на б/у. На все пьяные дебоши никаких кардиографов не напасешься.