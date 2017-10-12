Инцидент произошел на территории СНТ «Приморское». В июле этого года 49-летний мужчина сообщил по телефону «112» о проживании в дачном массиве иностранных граждан. Прибывший на место для проверки сигнала участковый предложил звонившему дать объяснения, но тот был не совсем трезвым и говорить по существу вопроса отказался.
Более того, после того, как представитель закона вручил ему повестку о явке в отдел полиции, гражданин схватил участкового за шею и начал душить. В итоге стал фигурантом уголовного дела за нападение на сотрудника при исполнении. Вину в совершении преступления мужчина признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 30 000 рублей штрафа. Приговор в законную силу пока не вступил.
Такими, увы, пасмурными прогнозами, поделились синоптики областного Гидрометцентра...
Самарская делегация довольно внушительна, в ее составе 125 человек...
37-летний мужчина подозревается в том, что выносил добро из частных домов Самары, Тольятти, Жигулевска, Красноярского и Ставропольского районов...
Стражам порядка понадобилось всего несколько часов, чтобы установить личность предполагаемого преступника и задержать его...
У некоторых людей могут возникать головные боли и бессонница...
В аэропорту привели топ-5 самых востребованных направлений...
14 октября инспекторы будут отслеживать водителей, предпочитающих встречную полосу...