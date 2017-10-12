Инцидент произошел на территории СНТ «Приморское». В июле этого года 49-летний мужчина сообщил по телефону «112» о проживании в дачном массиве иностранных граждан. Прибывший на место для проверки сигнала участковый предложил звонившему дать объяснения, но тот был не совсем трезвым и говорить по существу вопроса отказался.

Более того, после того, как представитель закона вручил ему повестку о явке в отдел полиции, гражданин схватил участкового за шею и начал душить. В итоге стал фигурантом уголовного дела за нападение на сотрудника при исполнении. Вину в совершении преступления мужчина признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 30 000 рублей штрафа. Приговор в законную силу пока не вступил.