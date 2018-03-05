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05 марта 2018
09:53:44

Пьяного водителя в Тольятти помог выявить таксист

Мужчина заметил, что улице Л.Яшина не вполне ровно движущийся автомобиль ВАЗ и сообщил в ГИБДД.  Инспекторы ДПС прибыли на место и остановили машину, за рулем которой сидел 32-летний водитель.

Пройти медицинскую проверку на трезвость он отказался, тем самым фактически признал свою вину. Теперь его ждет обычное в таких случаях наказание - 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от полутора до 2 лет. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Ежедневно сотрудники городской Госавтоинспекции выявляют в среднем по 5-6 правонарушителей, позволивших себе сесть за руль автомобиля нетрезвыми. Встречаются среди них и те, кто делает это не впервые.

Госавтоинспекция  Тольятти активно сотрудничает с таксомоторными организациями. Водители такси, ставшие свидетелями преступления, правонарушения, обнаружившие автомобиль, находящийся в розыске или создавший помеху в дорожном движении сообщают об этом в режиме онлайн в дежурную часть ГИБДД. Только за последнюю неделю  от сотрудников таксомоторных организаций поступило более 40 сообщений о нарушении водителями ПДД




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