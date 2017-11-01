В этом образовательном учреждении находится музей Куйбышевгидростроя. Капсула с посланием потомкам была заложена 50 лет назад в фундамент первого дома в Автозаводском районе - дома №37 по улице Свердлова. Ее вскрыли вскрыта в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 99-й годовщине комсомола.

Фото: dumatlt.ru

Строители-ветераны вспоминали, как в Тольятти со всего Советского Союза на большую стройку съезжалась молодёжь, как в чистом поле возводили первые дома, строили автозавод и химические предприятия.

В ходе мероприятия был зачитан текст послания потомкам, извлечённый из капсулы. В нём строители «Куйбышевгидростроя» пообещали построить современный город с широкими проспектами и добротными домами. А также призывали своих детей, внуков и правнуков беречь и сохранять всё то, что было построено.

Фото: dumatlt.ru