Уже в августе жители Самарской области начнут получать налоговые уведомления. Согласно закону оплатить налоги на доходы и имущество граждане должны не позднее 1 декабря 2017 года.
Как отметили в городской администрации, налогоплательщиков не должен смущать тот факт, что в письме в строке отправителя будет указан ФКУ «Налог-Сервис», расположенный в Красноярском крае. Именно там в этом году печатаются налоговые уведомления. В 2016 году их печатали в Нижнем Новгороде.
Несмотря на это, с любыми вопросами граждане могут обращаться в налоговую инспекцию по месту жительства.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получат налоговые уведомления в электронной форме. Здесь же они смогут заплатить налоги и задать вопросы в налоговый орган в режиме онлайн.
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