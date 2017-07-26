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26 июля 2017
08:28:48

Письма из Налоговой придут к тольяттинцам в августе

Уже в августе жители Самарской области начнут получать налоговые уведомления. Согласно закону оплатить налоги на доходы и имущество граждане должны не позднее 1 декабря 2017 года.

Как отметили в городской администрации, налогоплательщиков не должен смущать тот факт, что в письме в строке отправителя будет указан ФКУ «Налог-Сервис», расположенный в Красноярском крае. Именно там в этом году печатаются налоговые уведомления. В 2016 году их печатали в Нижнем Новгороде.

Несмотря на это, с любыми вопросами граждане могут обращаться в налоговую инспекцию по месту жительства.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получат налоговые уведомления в электронной форме. Здесь же они смогут заплатить налоги и задать вопросы в налоговый орган в режиме онлайн.




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