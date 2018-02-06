Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин. По его словам, лётчик до последнего пытался держать машину в воздухе.

Главком ВКС назвал погибшего военнослужащего настоящим патриотом и заявил, что "его подвиг займет достойное место в истории российской военной авиации и армии России".

В память о погибшем Романе Филиппове в Севастополе выложили из горящих свечей контур его самолёта Су-25. Как сообщает Gazeta.ruся, организаторами стали местные волонтёры. А в Москве перед зданием Минобороны установили фотографию пилота, и теперь туда несут цветы.

В минувшую субботу в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался и, как сообщили в Минобороны, подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам.