Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что пик заболеваемости гриппом в России еще не пройден, он придется на январь - февраль. Возможно нарастание заболеваемости в течение второй половины этого месяца», - говорит Скворцова. По ее словам, в министерстве готовились к такому развитию событий.

Также глава Минздрава сообщила, что вакцинацию в этом сезоне прошли 55 млн россиян, или 40% населения. Она отметила, что это «беспрецедентно». Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России от гриппа скончались пять человек.