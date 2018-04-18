Но большая вода еще впереди. Об этом сообщил глава МЧС региона Олег Бойко. Жителям региона стоит помнить о собственной безопасности при угрозе подтоплений, добавил он. Пропуск воды через водосбросную плотину Жигулевской ГЭС продолжает увеличиваться.
По данным пресс-службы станции, к 20 апреля общие водосбросы через гидроузел достигнут 27 000 м3/с. Такой график установлен Федеральным агентством водных ресурсов для обеспечения нереста рыбы и создания благоприятных условий для сельского хозяйства.
Управление МЧС продолжает мониторинг паводковой обстановки, ведет работу по расчетам рисков возникновения ЧС. Вся информация, поступающая от специалистов Приволжского Гидрометцентра, анализируется, и в случае угрозы населенным пунктам оперативно доводится до населения.
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