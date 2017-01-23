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23 января 2017
07:52:08

Певица Пелагея стала мамой

У нее и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь, которую пара назвала Таисией.

О рождении малышки нападающий хоккейного клуба ЦСКА сообщил во время Матча звезд КХЛ. Он отметил, что Пелагея и девочка чувствуют себя хорошо. Пару с пополнением уже поздравили друзья и коллеги.

Как напоминает РИА ФАН, Пелагея и Иван Телегин поженились летом 2016 года. У хоккеиста также есть сын Марк от первого брака.

Источник НСН




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