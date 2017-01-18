слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
18 января 2017
15:24:49

Песков: Статус Крыма неоспорим

Вопрос принадлежности Крыма не является предметом дискуссии с кем бы то ни было, статус этого российского региона неоспорим. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление депутата Рады Надежды Савченко о том, что ситуацию в Донбассе можно решить не военным путем, а за столом переговоров, при этом на время отказавшись от притязаний Украины на Крым.

Дмитрий Песков также отметил, что Россия как страна-гарант соблюдения Минских договоренностей делает все  возможное, чтобы повлиять  на стороны  этого конфликта, а это как раз регионы Донбасса и Киев, с тем, чтобы они выполняли взятые на себя обязательства.

 

Источник Маяк




Последние новости Тольятти

18 января
15:48
Городская дума определила, как будет избираться новый глава Тольятти

Сегодня депутаты приняли Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур...

18 января
15:34
В России могут открыть кризисные центры для мужчин, бьющих жён и детей

Несправедливо, когда женщины с детьми вынуждены спасаться от супругов и уходить из дома...

18 января
15:17
ФАС возбудила дело против губернатора Самарской области и «Газпрома»

Первое рассмотрение назначено на 3 февраля...

18 января
14:26
В Тольятти вновь пройдет «Хоккей со звездами»

Амбициозные артисты пообещали вернуться и взять реванш...

18 января
13:57
Жители Тольятти смогут стать участниками городского рекорда

и создать многометровый рисунок на снегу...

18 января
13:49
В Красноярске из морга пропало тело пожилой женщины

Возбуждено уголовное дело по статье «халатность»...

18 января
13:33
Похищенная в Оренбурге девочка звонила маме из багажника

Женщина незамедлительно обратилась в полицию...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+