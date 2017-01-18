Вопрос принадлежности Крыма не является предметом дискуссии с кем бы то ни было, статус этого российского региона неоспорим. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление депутата Рады Надежды Савченко о том, что ситуацию в Донбассе можно решить не военным путем, а за столом переговоров, при этом на время отказавшись от притязаний Украины на Крым.

Дмитрий Песков также отметил, что Россия как страна-гарант соблюдения Минских договоренностей делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта, а это как раз регионы Донбасса и Киев, с тем, чтобы они выполняли взятые на себя обязательства.