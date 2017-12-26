Об этом в ГИБДД рассказали после рейда, который прошел накануне на пешеходных переходах города. За три часа, пока длилось мероприятие, 5 водителей понесли административную ответственность за то, что не уступили дорогу пешеходам на зебрах. И только за прошедшие выходные именно на нерегулируемых пешеходных переходах совершено 3 ДТП.

Статистика, которую ведут инспекторы с начала года, еще более неутешительна - 337 аварии, в которых 18 человек погибли и 335 получили ранения, почти половина из них произошли на пешеходных переходах. Госавтоинспекция Тольятти убедительно просит водителей быть предельно внимательными на дороге, а пешеходам настоятельно рекомендуется в тёмное время суток обозначать себя светоотражателями.