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26 декабря 2017
12:54:31

Пешеходы страдают на дорогах Тольятти из-за ухудшения погодных условий и грубости водителей

Об этом в ГИБДД рассказали после рейда, который прошел накануне на пешеходных переходах города. За три часа, пока длилось мероприятие,  5 водителей понесли административную ответственность за то, что не уступили дорогу пешеходам на зебрах. И только за прошедшие выходные именно на нерегулируемых пешеходных переходах совершено 3 ДТП.

Статистика, которую ведут инспекторы с начала года, еще более неутешительна - 337 аварии, в которых 18 человек погибли и 335 получили ранения, почти половина из них произошли на пешеходных переходах.  Госавтоинспекция Тольятти убедительно просит водителей быть предельно внимательными на дороге, а пешеходам настоятельно рекомендуется в тёмное время суток обозначать себя светоотражателями.




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Об этом сообщает пресс-служба ЦВО


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