Все здания в нем будут покрыты разнообразными растениями - порядка сотни видов. Строительство было задумано для того, чтобы очистить воздух от загрязнений. С близлежащим городом Лючжоу город-лес будет соединяться трассой для электрических автомобилей и железной дорогой.
Проектом занимаются архитекторы из Италии. По их расчетам, совокупность всех посаженных деревьев будет поглощать около 10 тысяч тонн углекислого газа, 57 тонн различных загрязняющих веществ и воспроизводить 900 тонн кислорода.
Планируется, что практически весь город будет обеспечиваться электричеством, полученным с помощью солнечной электростанций.
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Основная цель визита - оценить готовность Самары к предстоящему футбольному первенству планеты.
Это случилось накануне вечером
Готовится соответствующий законопроект.
Об этом заявил представитель департамента городского хозяйства Сергей Соловьев.