Все здания в нем будут покрыты разнообразными растениями - порядка сотни видов. Строительство было задумано для того, чтобы очистить воздух от загрязнений. С близлежащим городом Лючжоу город-лес будет соединяться трассой для электрических автомобилей и железной дорогой.

Проектом занимаются архитекторы из Италии. По их расчетам, совокупность всех посаженных деревьев будет поглощать около 10 тысяч тонн углекислого газа, 57 тонн различных загрязняющих веществ и воспроизводить 900 тонн кислорода.

Планируется, что практически весь город будет обеспечиваться электричеством, полученным с помощью солнечной электростанций.