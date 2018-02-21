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21 февраля 2018
08:48:25

Первый в мире город-лес хотят построить на юге Китая

Все здания в нем будут покрыты разнообразными растениями - порядка сотни видов. Строительство было задумано для того, чтобы очистить воздух от загрязнений. С близлежащим городом Лючжоу город-лес будет соединяться трассой для электрических автомобилей и железной дорогой.

Проектом занимаются архитекторы из Италии. По их расчетам, совокупность всех посаженных деревьев будет поглощать около 10 тысяч тонн углекислого газа, 57 тонн различных загрязняющих веществ и воспроизводить 900 тонн кислорода.

Планируется, что практически весь город будет обеспечиваться электричеством, полученным с помощью солнечной электростанций.




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