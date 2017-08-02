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02 августа 2017
08:16:09

Первый канал рассматривает две кандидатуры на место Андрея Малахова

Руководство Первого канала ищет телеведущего, который заменит телеведущего Андрея Малахова, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Говорит Москва".
 
Отмечается, что переговоры ведутся сразу с двумя кандидатами, чьи имена не разглашаются. По информации радиостанции, они не являются известными медийными персонами.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Малахов увольняется с Первого канала и переходит на ВГТРК.

Первый канал и официальный представитель Андрея Малахова пока не прокомментировали эту информацию. В то же время накануне в ВГТРК опровергли сообщение о переходе ведущего.



 

 




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