Отмечается, что переговоры ведутся сразу с двумя кандидатами, чьи имена не разглашаются. По информации радиостанции, они не являются известными медийными персонами.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Малахов увольняется с Первого канала и переходит на ВГТРК.

Первый канал и официальный представитель Андрея Малахова пока не прокомментировали эту информацию. В то же время накануне в ВГТРК опровергли сообщение о переходе ведущего.