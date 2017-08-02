Ранее в СМИ появилась информация о том, что Малахов увольняется с Первого канала и переходит на ВГТРК.
Первый канал и официальный представитель Андрея Малахова пока не прокомментировали эту информацию. В то же время накануне в ВГТРК опровергли сообщение о переходе ведущего.
Это объединяющее событие, поэтому надо объединиться...
Курс астрономии появится в школьной программе с 1-го сентября...
Например, укомплектованность штата в тольяттинском медгородке – 62%...
Санитарные врачи выявили несоответствие качества воды требованиям СанПиН...
Хорошие арбузы — чаще средние по размерам...
Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 млн евро...
Местные СМИ ссылаются на соответствующее заявление главы города Сергея Анташева...