Виталий Милонов призвал Константина Эрнста не отправлять российских исполнителей на «Евровидение» в Киев и не транслировать его по телевидению. Депутат заявил, что обращается к патриотизму и гражданской бдительности Эрнста.
«Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс «Рейховидение», — написал депутат в своём обращении.
Ранее певец Филипп Киркоров предложил России октазаться от участия в конкурсе.
Источник Эхо Москвы
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