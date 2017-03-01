слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
01 марта 2017
11:16:57

Первый канал призвали бокотировать Евровидение

Виталий Милонов призвал Константина Эрнста не отправлять российских исполнителей на «Евровидение» в Киев и не транслировать его по телевидению. Депутат заявил, что обращается к патриотизму и гражданской бдительности Эрнста.

«Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс «Рейховидение», — написал депутат в своём обращении.
 

Ранее певец Филипп Киркоров предложил России октазаться от участия в конкурсе.

 

Источник Эхо Москвы




Последние новости Тольятти

01 марта
11:32
На М5 у Тольятти начинается ремонт: Водителей попросили подготовиться к неудобствам

К работам в районе  Жигулевской ГЭС сегодня приступает федеральное дорожное агентство «Росавтодор»...

01 марта
11:22
В овраге с талой водой в Самарской области утонули 2 подростка

Трагедия произошла в селе Красные Ключи...

01 марта
11:19
В ГИБДД Тольятти рассказали о смерти пешехода у баныкинского кладбища

За рулем был 62-летний водитель...

01 марта
10:42
В Тольятти меняется порядок платы за капремонт

В банках и на почте будет взиматься комиссия...

01 марта
9:52
В тольяттинской погоде наступит сегодня небольшой перелом

Осадки прекратятся, температура воздуха понизится...

01 марта
9:38
Дело о похищении тольяттинского бизнесмена с выкупом 10 млн евро передано в суд

На скамье подсудимых - два жителя соседней республики...

01 марта
9:16
Тольяттинкам до 25 будут платить деньги за рождение детей

Поднимать показатели рождаемости в Самарской области планируют с помощью денег...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+