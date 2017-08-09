Он вел , в частности, популярное шоу "Точь-в-точь". Контракт с актером не продлили из-за отсутствия подходящих для него проектов.
"Александр Олешко не работает у нас почти шесть месяцев. С ним мы решили расстаться еще в конце 2016 года. Просто не стали заключать новый контракт", - говорится в официальном пресс-релизе Первого канала. По данным СМИ, Олешко будет работать на НТВ. Официального подтверждения этой информации пока не было.
Отметим, что недавно СМИ сообщили об уходе с Первого канала другого известного телеведущего Андрея Малахова.
Источник Российская газета
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