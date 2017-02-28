1 марта сотрудники Центра социальных проектов «Фабрика добрых дел» совершат марш-бросок по специализированным учреждениям для детей с особенностями развития и подарят малышам подарки, которые для них передали неравнодушные люди – жители Тольятти и Самары.

«День добра» станет финалом акции «Елка мечты», которая стартовала 29 января на фестивале «Зима детям». Новогоднее дерево, расположенное на праздничной площадке, было украшено разноцветными картонными шариками с написанными на них желаниями детей. Каждый гость мог сорвать шарик и исполнить мечту ребенка.

Также во время фестиваля шел сбор благотворительных пожертвований – всего набралось 10.000 рублей. На эти деньги организаторы также приобрели полезные вещи для детей. Несколько необходимых ортопедических изделий для малышей передал партнер праздника – компания «ОртоМедТехника». Таким образом, презенты в «День добра» получат 40 мальчиков и девочек.

И у нас еще остались шарики, которые так никто и не забрал с «Елки мечты». Если вы хотите самостоятельно исполнить мечту ребенка или помочь семье, которая оказалась в сложной жизненной ситуации – обращайтесь к организаторам. «Фабрика добрых дел» сформировала свой список детей, которым нужна помощь. Сейчас в нем 200 имен. И он продолжает пополняться.

А 27 мая в Тольятти пройдет 4-ый благотворительный фестиваль «Весна детям». И на нем снова расцветет «Дерево мечты». Таким образом, круговорот добра в природе продолжится. Наша формула проста – приходите на фестивальную поляну всей семьей, смотрите шоу-программу, отдыхайте, веселитесь, обучайтесь в игровой форме, выигрывайте призы и, если захотите – помогите детям. На наших площадках лицом к лицу встречаются те, кому так необходима поддержка и кто готов ее оказать.

План посещений:

11:00 – 12:30

Самарская Региональная Общественная Организация детей-инвалидов и их родителей - «Дети Ангелы»

Адрес: ул. Жукова, д. 44

13:00 – 14:00

«Солнечный круг» Детский сад для детей с ограниченными возможностями

Адрес: б-р Туполева, д. 6

15:00 – 16:00

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория»

Адрес: ул. Чайкиной, 37

Также на 2 марта запланирован визит в реабилитационный центр «Вера, Надежда, Любовь»

Контактные телефоны:

По всем вопросам и уточнениям звоните: Мария Минкова 89179773116, Ирина Грумеза 89277073547

Сбор: 11:00 ул. Жукова д.44 «Дети Ангелы»