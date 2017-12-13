Об этом сообщила пресс-служба телеканала. Олимпийское собрание, напомню, одобрило участие россиян в Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Тем временем компания Zasport заявила, что планирует обеспечить наших атлетов нейтральной формой для участия в Олимпиаде.

В организации сейчас ждут технических требований от Международного олимпийского комитета. Тема новой формы для российских спортсменов будет обсуждаться на встрече в Лозанне в пятницу.