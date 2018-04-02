Это случилось в Бурятии. «Аппарат запустили по плану, он «встал», а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента», — сообщили Риа Новости в правительстве руспублики.
Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение было принято по итогам встречи главы региона Алексея Цыденова и гендиректора "Почты России" Николая Подгузова.
Для запуска БПЛА отвели площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай, это за 35 километров от столицы Улан-Удэ.
Об этом рассказали в администрации
Накануне ночью неизвестная машина сбила молодую женщину
В городе проходят курсы на безвозмездной основе на базе двух учреждений
Авария произошла сегодня утром в Хворостянском районе
В 17-й раз пройдет он в нашем городе со 2 по 8 июня
28-летняя дама привлекла внимание активистов своим неадекватным поведением на дороге.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело