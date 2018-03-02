Об этом сообщили сегодня организаторы фестиваля музыки и искусств, который пройдет в нашем городе с 30 июня по 4 июля. Как уже сообщала наша радиостанция, продажа билетов официально стартует 4 марта, сразе после забега «Тремоло challenge», который инициировал Алексей Возилов, руководитель фестиваля.

Участники пробегут порядка 13 км по Волге – от Молодецкого кургана до базы отдыха «Волна», места проведения «Тремоло». Здесь же и будет дан старт продаже билетов. А чтобы люди знали, на что идут, на официальном сайте фестиваля опубликована его программа .

Среди приглашенных гостей театр активного зрителя из Москвы, симфонический оркестр Уральской государственной консерватории имени Мусоргского и многие другие. Информационную поддержку фестивалю все 11 лет его существования оказывает радиостанция «Август».

Фото: http://volgaclassic.ru/