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02 марта 2018
09:41:20

Первые сто билетов на «Тремоло» отдадут за полцены

Об этом сообщили сегодня организаторы фестиваля музыки и искусств, который пройдет в нашем городе с 30 июня по 4 июля. Как уже сообщала наша радиостанция, продажа билетов официально стартует 4 марта, сразе после  забега «Тремоло challenge», который инициировал Алексей Возилов, руководитель фестиваля.

Участники пробегут порядка 13 км по Волге – от Молодецкого кургана до базы отдыха «Волна», места проведения «Тремоло». Здесь же и будет дан старт продаже билетов. А чтобы люди знали, на что идут, на официальном сайте фестиваля опубликована его программа.

Среди приглашенных гостей театр активного зрителя из Москвы, симфонический оркестр Уральской государственной консерватории  имени Мусоргского и многие другие. Информационную поддержку фестивалю все 11 лет его существования оказывает радиостанция «Август».

Фото: http://volgaclassic.ru/




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